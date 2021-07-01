2.1 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة خلال الربع الثاني من2021

كشف التقرير الربعي سنوي للبورصة أن تعاملات المستثمرين الأجانب قد إتجهت نحو البيع خلال تعاملات الشهور الثلاثة الأخيرة ، بقيمة 2.1 مليار جنيه، بعد استحواذهم على 12.7% من التعاملات.





وأوضح التقرير أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 460 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات ، بينما لم يشر تقرير البورصة إلى حجم تعاملات المصريين بينما ذكر انهم استحوذوا على 79.5%.



