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2.1 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة خلال الربع الثاني من2021
الخميس 01/يوليو/2021 - 05:02 م
نيفين سمير
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كشف التقرير الربعي سنوي للبورصة أن تعاملات المستثمرين الأجانب قد إتجهت نحو البيع خلال تعاملات الشهور الثلاثة الأخيرة ، بقيمة 2.1 مليار جنيه، بعد استحواذهم على 12.7% من التعاملات.
وأوضح التقرير أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 460 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات ، بينما لم يشر تقرير البورصة إلى حجم تعاملات المصريين بينما ذكر انهم استحوذوا على 79.5%.
سجلت مؤشرات البورصة المصرية حالة تباين خلال تعاملات الربع الثاني من عام 2021 ، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب وبيعي للاجانب ،
وربح راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة، خلال أول ثلاثة شهور من 2021 بنحو 17.4 مليار جنيه، بنسبة 2.685% مقارنة الربع المماثل.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “egx30” بنسبة 2.95% ليصل إلى مستوى 10256 نقطة ، بينما صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 17.97% إلى 2323 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 12.65% إلى 3278 نقطة.
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