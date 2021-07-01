Advertisements

القبض على عصابة تتاجر في المصوغات الذهبية المزورة بشبين القناطر

الخميس 01/يوليو/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على صاحب محل كوافير و2 آخرين للنصب على أصحاب محال الذهب بشبين القناطر، وذلك من خلال بيع مصوغات مقلدة ومزورة على أنها قطع ذهبية حقيقية، جرى التحفظ على المضبوطات، تولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مباحث مركز شبين القناطر، يفيد تلقي بلاغ من "ه.م.ن" صاحب محل مجوهرات، بشبين القناطر، يفيد بضبط 3 أشخاص وبحوزتهم مصوغات ذهبية مقلدة وقيامهم بالنصب على أصحاب محلات الذهب وبيعها على أنها حقيقية.

وبالانتقال والفحص، جرى ضبط "سمية ج.ر" صاحب محل كوافير، ومقيمة الزاوية الحمراء بالقاهرة، و"نسمة ح. ع" مقيمة محافظة الفيوم، "سامح ص. ز" ومقيم زاوية الحمراء القاهرة، وبحوزتهم مصوغات ذهبية مقلدة، عبارة عن عدد من الدبل ودلايات ذهبية ومبالغ مالية ودفاتر فواتير لمحلات بيع ذهب مجهولة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

أخبار تهمك

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

بسبب ناصر وبواليا.. الأهلي يوجه طلبا لموسيماني

منذ ساعتين

أول رد فعل من "الجزيري" بعد تفعيل عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

كلاكيت تاني مرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بمايوة أحمر

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 20 ساعة

من داخل الترجي.. كارتيرون يحدد بديل ساسي في الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال تضع السعودية في مجموعة نارية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

وعد جديد من موسيماني لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن مشاركة صلاح ومصطفى محمد بالأوليمبياد

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:19 م

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

04:31 م

وعد جديد من موسيماني لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

05:01 م

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

02:00 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة