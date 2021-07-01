القبض على عصابة تتاجر في المصوغات الذهبية المزورة بشبين القناطر

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على صاحب محل كوافير و2 آخرين للنصب على أصحاب محال الذهب بشبين القناطر، وذلك من خلال بيع مصوغات مقلدة ومزورة على أنها قطع ذهبية حقيقية، جرى التحفظ على المضبوطات، تولت النيابة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مباحث مركز شبين القناطر، يفيد تلقي بلاغ من "ه.م.ن" صاحب محل مجوهرات، بشبين القناطر، يفيد بضبط 3 أشخاص وبحوزتهم مصوغات ذهبية مقلدة وقيامهم بالنصب على أصحاب محلات الذهب وبيعها على أنها حقيقية.



وبالانتقال والفحص، جرى ضبط "سمية ج.ر" صاحب محل كوافير، ومقيمة الزاوية الحمراء بالقاهرة، و"نسمة ح. ع" مقيمة محافظة الفيوم، "سامح ص. ز" ومقيم زاوية الحمراء القاهرة، وبحوزتهم مصوغات ذهبية مقلدة، عبارة عن عدد من الدبل ودلايات ذهبية ومبالغ مالية ودفاتر فواتير لمحلات بيع ذهب مجهولة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتولت النيابة التحقيق.