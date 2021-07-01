حصاد البورصة في يونيو .. ارتفاع قيم التداول الي 95.8 مليار جنيه

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 95.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو، فى حين بلغت كمية التداول نحو 11.659 مليار ورقة منفذة على 1.123 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 60.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 10.342 مليار ورقة منفذة على 843 ألف عملية .







