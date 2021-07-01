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حصاد البورصة في يونيو .. ارتفاع قيم التداول الي 95.8 مليار جنيه

الخميس 01/يوليو/2021 - 05:06 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 95.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو، فى حين بلغت كمية التداول نحو 11.659 مليار ورقة منفذة على 1.123 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 60.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 10.342 مليار ورقة منفذة على 843 ألف عملية .


ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 11.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 3.4 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 303.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 15.9 مليار جنيه، بحجم تداول 6.98 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 594.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 27.8 مليار جنيه بحجم تداول 10.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 898.1 ألف عملية.

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