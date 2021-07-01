المفوضية الأوروبية تؤكد دعم العراق في مجال الإصلاحات الاقتصادية





أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تصميم الاتحاد على تطوير شراكته مع العراق ودعمه في مجال إنجاز الإصلاحات الاقتصادية.





وأشارت المسؤولة الأوروبية في تغريدة على (تويتر) اليوم الخميس ، أوردته وكالة الأنباء الإيطالية، أنها أكدت لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي التقته أمس في بروكسل، موقف المفوضية الثابت بشأن دعم انتخابات شاملة،عادلة ومتكافئة في العراق، متعهدة بالعمل من أجل مساعدة السلطات المدنية والعسكرية في العراق على بسط الاستقرار، مبينة أن هذا الأمر يمر عبر الإصلاحات الاقتصادية وإعادة الإعمار .