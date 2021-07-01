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عدد من أصدقاء وحيد حامد يحييون ذكرى ميلاده الـ 77 بمكانه المفضل علي النيل
الخميس 01/يوليو/2021 - 05:10 م
أحمد رمضان متولي
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أحيا عدد من أصدقاء الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد ، ذكري ميلاده ال77 ، علي نفس طاولته ، بمكانه المفضل في الفندق الشهير المطل علي نيل القاهرة ، ذلك المكان الذي كتب فيه " حامد " أغلب أفلامه ، و أشهرها .
حضر الإحتفال عددا من الكتاب و الإعلاميين من بينهم محمد هاني ، إبراهيم منصور ، طارق الشناوي ، أسامة سلامة ، المخرج شريف البنداري ، نبيل عمر ، أشرف شرف ، و أبن شقيقة الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد ، محمود أبو الفتوح ، و كذلك محمود المصطفي ، الدكتور هشام قابيل .
يذكر أن العاملين بالفندق ، قد صمموا درعا لتكريم أسم " حامد " ، وقاموا بوضعه علي نفس الطاولة .
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