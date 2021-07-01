869.9 مليون جنيه مبيعات" الأجانب" و"العرب" بالبورصة خلال شهر يونيو

كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أن تعاملات المصريين قد إستحوذت علي نسبة 83.2 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.9 % و العرب على 7.9 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 608.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 288.2 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 81.8 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 11.0 % و سجل العرب 7.2 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2,453.0 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 728.8 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.





وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 10256.62 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 2323.01 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.96% مغلقًا عند مستوى 3278.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 0.31% مغلقًا عند مستوى 12813.25 نقطة، وصعد مؤشر التميز في ثاني أسبوع تداول بنسبة 11.64% ليغلق عند مستوى 2406.22 نقطة.



