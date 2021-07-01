Advertisements

مصر للطيران تسير غدا 78 رحلة جوية

الخميس 01/يوليو/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
تسير مصر للطيران، غدا الجمعة، 78 رحلة جوية بمعدل 64 رحلة دولية إلي كل من "دبي، لاجوس، دوالا، الدوحة، مدريد، لارناكا، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، إسطنبول، أبوظبي، جوبا، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، روما، واشنطن، إربيل"، و11 رحلة داخلية إلي كل من "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان"، و3 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات نحو 6432 راكبا.

تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصدالركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن مشاركة صلاح ومصطفى محمد بالأوليمبياد

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

من داخل الترجي.. كارتيرون يحدد بديل ساسي في الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بسبب ناصر وبواليا.. الأهلي يوجه طلبا لموسيماني

منذ ساعتين

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

منذ حوالي 5 ساعات

كلاكيت تاني مرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بمايوة أحمر

منذ ساعة و 23 دقيقة

أول رد فعل من "الجزيري" بعد تفعيل عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

وعد جديد من موسيماني لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال تضع السعودية في مجموعة نارية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:19 م

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

04:31 م

وعد جديد من موسيماني لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

05:01 م

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

02:00 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة