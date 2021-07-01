مصر للطيران تسير غدا 78 رحلة جوية

تسير مصر للطيران، غدا الجمعة، 78 رحلة جوية بمعدل 64 رحلة دولية إلي كل من "دبي، لاجوس، دوالا، الدوحة، مدريد، لارناكا، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، إسطنبول، أبوظبي، جوبا، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، روما، واشنطن، إربيل"، و11 رحلة داخلية إلي كل من "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان"، و3 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات نحو 6432 راكبا.



تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.



كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصدالركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.