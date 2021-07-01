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تراجع قيم التداول بالبورصة الي 12.1 مليار جنيه خلال هذا الأسبوع

الخميس 01/يوليو/2021 - 05:13 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى وهو الأسبوع الأخير من شهر يونيو والذي إقتصرت جلساته علي 4 فقط ، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.838 مليار ورقة منفذة على 189 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 27.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.714 مليار ورقة منفذة على 266 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

وقررت إدارة البورصة المصرية تعطيل العمل بها اليوم الخميس بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو .


وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10256.62 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2323.01 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 0.55% مغلقًا عند مستوى 3278.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.5% مغلقًا عند مستوى 12813.25 نقطة، وصعد مؤشر التميز في ثاني أسبوع تداول بنسبة 10.72% ليغلق عند مستوى 2406.22 نقطة.

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