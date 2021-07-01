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بحصة سوقية 19.2%.. "التجاري الدولي " تتصدر تداولات البورصة خلال يونيو

الخميس 01/يوليو/2021 - 05:21 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية عن تصدر شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق الرئيسي وسوق خارج المقصورة وبورصة النيل خلال تعاملات شهر يونيو، بقيمة تداول بلغت 11 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 19.2%، وبحجم تداول بلغ 788.3 مليون سهم ، تلاه شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 9.09 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 15.8%بحجم تداول 2.4 مليار سهم.


واحتل الترتيب الثالث المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 4.5 مليار جنيه، بحجم تداول 416.6 مليون سهم.

واحتلت المرتبة الرابعة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 4 مليار جنيه بحجم تداول بلغ 1.2مليار سهم، ثم شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.6 مليار جنيه بحجم تداول 1.4 مليار سهم،

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