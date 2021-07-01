حلا شيحا تلغي متابعة تامر حسني عبر "إنستجرام"

قامت الفنانة حلا شيحة بإلغاء متابعة الفنان تامر حسني على موقع تبادل الصور إنستجرام؛ على الرغم من مشاركتهما مؤخرا في فيلم "مش أنا".













لم يكن هذا الفعل الأول لـ حلا شيحة؛ حيث قامت منذ أيام بإلغاء متابعة الفنان محمد رمضان.









غابت الفنانة حلا شيحة عن العرض الخاص لفيلم " مش أنا" ؛ حيث انتشرت معلومات بوجود خلاف بينها وبين تامر حسني بسبب ترتيب وجودها على التتر ؛ فيما قال البعض ان زوجها معز مسعود هو السبب في ذلك .





تكهنات باعتزال حلا شيحة الفن:





أثارت الفنانة حلا شيحة التساؤلات في الفترة الأخيرة ؛ وذلك بعد تجاهلها برومو وبوستر فيلمها مع تامر حسني " مش انا" وعدم حضورها العرض الخاص.









حلا شيحة تجاهلت أي أخبار عن الفيلم، ولم تشارك بصورة واحدة من العمل أو تنشر البرومو الذي من المفترض أنها كانت في انتظاره منذ سنوات كما أعلنت من قبل.









من اللافت أيضاً حذف حلا شيحة صورها الترويجية لفيلم مش أنا والتي كانت قد نشرتها من قبل عبر انستجرام، وهو ما دفع البعض للتساؤل مجدداً هل يأتي هذا التجاهل بسبب وازع ديني جعلها تعاود التفكير في الاعتزال مرة أخرى أم أن تجاهل الترويج للفيلم نابع من خلاف خفي مع تامر حسني؟.









أثارت الفنانة حلا شيحة حالة الجدل حول اعتزالها الفن مجددًا، وذلك بعد أن غابت عن العرض الخاص لفيلمها الجديد "مش أنا"، إضافة الى حذفها الصور الخاصة به.



