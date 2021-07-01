نجم الدنمارك يُعلن عن جاهزيته لمواجهة التشيك في اليورو

يستعد المهاجم يوسف بولسن للمشاركة مع المنتخب الدنماركي في المواجهة أمام التشيك بعد غد السبت، في دور الثمانية لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بعد تعافيه من الإصابة.





وغاب بولسن، 27 عاما، عن المباراة التي فاز فيها المنتخب الدنماركي على نظيره الويلزي برباعية نظيفة في دور الـ16 لمعاناته من تمزق عضلي ونجح بديله كاسبر دولبرج في تسجيل هدفين.





وقال بولسن اليوم الخميس في تصريحات صحفية "أنا بخير، من المخطط أن أشارك في جزء من التدريبات اليوم، أتدرب بشكل كامل غدا ثم ألعب يوم السبت".





لكن بعد الأداء الرائع الذي قدمه دولبرج أمام ويلز فإن بولسن قد يجلس على مقاعد البدلاء في المباراة أمام التشيك في باكو.





وبسبب جائحة كورونا لم تحصل الأندية على فترة راحة بين الموسمين الماضيين ما أدى إلى تزايد إصابات اللاعبين بسبب الاحمال البدنية، لكن بولسن يرى أن هذا الأمر لا ينبغي أن ينال من إصرار اللاعبين.





وأشار بولسن "من الناحية الذهنية ليس من الصعب أن تواصل المضي قدما، هي فرصة استثنائية أن تلعب كأس أمم أوروبا بشكل جزئي على أرضك، نتطلع لهذا الأمر منذ فترة طويلة".





وختم بالقول "لكن نرى المشاكل البدنية في كل مكان، في دور ال16 غاب أربعة أو خمسة لاعبين بسبب الإصابة".



