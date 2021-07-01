الإنفاق الاستهلاكي بالسعودية يرتفع 90.65 مليار ريال خلال 5 أشهر





سجل حجم الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين بالمملكة العربية السعودية ارتفاعاً نسبته 42.5% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من 2020 بما يعادل 90.65 مليار ريال (مليار دولار.









وكشفت إحصائية، تستند لبيانات البنك المركزي السعودي - ساما، ارتفاع إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين بالمملكة (مجموع السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي، وقيمة المبيعات عبر نقاط البيع)، إلى 303.9 مليار ريال حتى مايو/ أيار 2021، مقابل 213.2 مليار ريال بالفترة نفسها من العام 2020.





جاء ذلك بسبب ارتفاع عمليات نقاط البيع منذ بداية 2021 إلى نحو 188.609 مليار ريال، مقابل 118.88 مليار ريال بالفترة ذاتها من العام الماضي بما يعادل 69.724 مليار ريال لترتفع بنسبة 58.6%.





كما سجلت السحوبات النقدية بالمملكة ارتفاعاً بنحو 21 مليار ريال لتصل السحوبات النقدية إلى 115.3 مليار ريال حتى نهاية مايو/ أيار 2021، مقابل 94.3 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي لترتفع بنسبة 22%.





المشروبات والأطعمة الأكثر إنفاقاً





واستحوذ قطاع المشروبات والأطعمة على النصيب الأكبر من إنفاق السعوديين منذ بداية 2021 بقيمة بلغت 29.88 مليار ريال، ثم قطاع المطاعم والمقاهي بـ 23 مليار ريال، تلاه قطاع الملابس والأحذية بنحو 17 مليار ريال ، ثم قطاع الصحة بنحو 14.08مليار ريال.





الإنفاق يقفز في مايو 168.7%





وعلى صعيد حجم الإنفاق الاستهلاكي للسعوديين في شهر مايو/ أيار 2021 فقد ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 49.164%؛ إذ بلغ 63.07 مليار ريال ، مقابل 42.287 مليار ريال بالشهر المماثل من العام 2020، بما يعادل ارتفاع بنحو 20.79 مليار ريال.





وسجل الإنفاق على السحوبات النقدية ارتفاعاَ خلال شهر مايو/ أيار بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 22.807 مليار ريال، مقارنة بسحوبات ماو/ أيار 2020 والتي بلغت 18.836 مليار ريال.





وسجلت مبيعات نقاط البيع بالمملكة نمواً نسبته 71.71% خلال شهر مايو/أيار 2021 على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 16.819 مليار ريال؛ وفقاً للبيانات الشهرية للمركزي السعودي - ساما.



