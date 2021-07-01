الأهلي وبيراميدز في موقعة تكسير العظام بالدوري الممتاز





يلتقي اليوم الخميس النادي الأهلي بنادي بيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في الجولة السابعة والعشرين من البطولة المحلية.





تعالوا لنتعرف على تاريخ مواجهات الفريقين على النحو التالي:





- التقى النادي الأهلي بنادي بيراميدز عام 2017 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف أحرزه عبدالله السعيد.





- والتقوا عام 2018 بالدوري وانتهت المباراة بنتيجة 0-1 لصالح الأهلي من خلال ركلة جزاء أحرزها وليد سليمان.





- التقوا عام 2019 بالدوري وانتهت المباراة بنتيجة 1-2 لصالح نادي بيراميدز.





- التقوا عام 2019 أيضًا بالدوري وانتهت المباراة بفوز بيراميدز بهدف نظيف أحرزه كينو.





- التقوا عام 2020 بالدوري وانتهت المباراة بنتيجة 1-2 لصالح الأهلي.





- وأخيرًا التقوا عام 2021 بالدوري وانتهت المباراة بالتعادل السلبي للفريقين.





والجدير بالذكر أن يحتل النادي الأهلي المركز الثالث بالدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بينما يحتل نادي بيراميدز المركز العاشر برصيد 34 نقطة.



