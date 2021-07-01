"محستش بنفسي إلا وأنا بقتلها".. اعترافات مثيرة للمتهم بقتل ابنة خاله بالصف



أقر المتهم بقتل ابنة خاله خنقًا بـ" سلك الشاحن"، داخل منزلها بمركز الصف جنوب الجيزة، بارتكابه الجريمة دفاعًا عن شرفه، بعد إخبار المجني عليها، أنها تقابلت مع شاب عدة مرات، وترغب في الإنفصال عن شقيقه للارتباط من الشاب.. "دا شرف يا بيه والشرف عندنا غالي".







وأضاف المتهم خلال التحقيقات التي أجريت معه، أنه لم يكن ينوي قتل إبنه خاله، وأنه توجه إليها في بادئ الأمر لمعرفة سبب رغبتها في الإنفصال عن شقيقه.. "محستش بنفسي إلا وأنا بقتلها".







ملابسات وتفاصيل جديدة كشفتها التحقيقات إذ تبين أن المجني عليها تغيبت عن منزلها عدة أيام قبل الجريمة، ولدى عودتها أخبرت أسرتها برغبتها في الإنفصال عن خطيبها.





لدى عودة الفتاة إلى منزل أسرتها أخبرتهم برغبتها في الإنفصال عن خطيبها.. "مش عايزة أكمل معاه"، لتخبر أسرة الفتاة، الشاب بما حدث.





توجه شقيق خطيب الفتاة الأكبر "المتهم" إلى منزل خاله، ليتحدث معها عن سبب رغبتها في الإنفصال عن شقيقه.. " مالك يا بنتي عايزة تسبيه ليه.. وكنتي فين"، لترد عليه الأخيرة.. " كنت مخطوفة".







جدد الشاب مناقشة ابنة خاله مرة أخرى، وبالضغط عليها قالت له.. "أنا مش عايزة اخوك مش بحبه.. بحب واحد تاني وروحت له 6 مرات".







حالة من الغضب انتابت الشاب ليخنق الفتاة بسلك الشاحن، ولم يتركها إلا جثة هامدة.







تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورد بلاغًا للرائد محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة بقرية أبو ساعد التابعة لمركز الصف.







التحريات الأولية للعقيد تامر صالح مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة توصلت إلى أن شابا قتل الضحية "ابنة خاله" بسلاح أبيض "سكين"؛ بسبب خلافات عائلية.





وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وجرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

