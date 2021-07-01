Advertisements

نائب بالشيوخ: الرئيس السيسي حريص على الاهتمام بالمنظومة الصحية للأطفال

الخميس 01/يوليو/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تحمل الدولة تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل، خطوة عظيمة تعكس اهتمام الدولة وحرص القيادة السياسية على الاهتمام بمنظومة الصحة وبواحدة من أعظم المشاكل التى كانت تواجه العديد من الأسر خلال الفترة الماضية.

وأضاف «الهضيبي»، أن هذا القرار يعد ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة المصرية بمشاكل المواطنين، وملف الرعاية والحماية الاجتماعية على وجه التحديد، خاصةً وأن هناك العديد من الأسر التى فقدت أبنائها جراء هذا المرض اللعين، للعديد من الأسباب سواء عدم القدرة على توفير النفقات أو ما شابه من أسباب، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يضرب أروع الأمثلة فى اهتمام الدولة بأبنائها والشرائح البسيطة وأن المواطن يحظى باهتمام كبير خلال السنوات الـ7 السابقة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يشعر بالمواطنين وكافة فئات المجتمع، وما شهدته منظومة الصحة خلال السنوات السبعة السابقة لم نشهده خلال عصور بالكامل، حيث لم نجد اهتمام من قبل سواء فى صورة مبادرات او قرارات أو توجيهات مباشرة أو تشريعات بالمنظومة وفئات المجتمع والمبادرة 100 مليون صحة، وقريبا التوجيهات الخاصة بالتوسع فى مراكز الكلى، وتطبيق التأمين الصحى الشامل فى المحافظات تباعًا من أهم القرارات التى تعكس حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمنظومة الصحية للنشئ الجديد والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأشار «الهضيبي»، إلى أن أهمية مشاركة المجتمع المدنى فى هذه الخطوة، خاصة وأن هذا الأمر يخص قطاع عريض من الأسر المصرية، وعلى المجتمع المدنى أن يكون له دور فى هذا الصدد، للتخفيف عن كاهل الأسر وفى نفس الوقت فى خطوة للقضاء على هذا المرض فى المستقبل القريب.

ونوه أستاذ القانون الدستور وحقوق الإنسان، بأن قرار الرئيس السيسي بعلاج مرضى ضمور العضلات يلغي القرار الوزارى رقم 290 لسنة 2010 الذى ينص على أن مرضى ضمور العضلات ليسوا من أولويات الوزارة، والذي بموجب هذا القرار يتم رفض علاجهم على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن عدد مرضى ضمور العضلات في مصر يبلغ حوالي 950 ألف مصاب، بحسب احصائيات منظمة الصحة العالمية التي قدرت انتشار المرض بتلك النسبة في مصر.

أخبار تهمك

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم

أول رد فعل من "الجزيري" بعد تفعيل عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 4 ساعات

من داخل الترجي.. كارتيرون يحدد بديل ساسي في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ 14 دقيقة

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ ثلث ساعة

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كلاكيت تاني مرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بمايوة أحمر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

وعد جديد من موسيماني لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة بشأن مشاركة صلاح ومصطفى محمد بالأوليمبياد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:19 م

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

04:31 م

عاجل - تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

06:01 م

وعد جديد من موسيماني لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

05:01 م

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

06:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة