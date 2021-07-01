Advertisements

الثنائى الموسيقى فؤاد ومنيب على مسرح النافورة

الخميس 01/يوليو/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements


يقدم الثنائى الموسيقى محمد فؤاد ( بيانو ) واحمد منيب ( فيولينة ) حفلا  فى الثامنة مساء الجمعة 2 يوليو على مسرح النافورة ويستضيفا لأول مرة عازف الناي هانى البدرى وذلك بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة الاحتفالى بقيادة المايسترو جورج قلته .


يتضمن البرنامج عدداً من مؤلفاتهما الخاصة التى تنتمى الى الالحان المصرية المعاصرة وتمزج الطابع الشرقى بالاسلوب الغربى لتشكل احد الوان التاليف الموسيقى الحديث منها العاصفة ،ضائع، موعد مع الغروب، نوستالجيا إن بلو، أغنية للروح، مناجاة، جزيرة، روزيتا، طريق، فقط فى الذاكرةوضحكة ،كما يعزف منيب لأول مرة على اله الربابة الشعبية الى جانب الته المفضلة الفيولينة.


يذكر أن محمد فؤاد طبيب وعازف بيانو ومؤلف موسيقي التقى بـ أحمد منيب عازف الكمان الذي يكمل دراساته الموسيقية العليا في ألمانيا بعد تخرجه من معهد الكونسرفتوار وأعجب كل منهما بالأسلوب الموسيقي للاخر فقررا العمل سويا حيث أعاد منيب توزيع مؤلفات فؤاد لتلائم آلتي البيانو والفيولينة وقدما معا عدة عروض بمختلف الاماكن الثقافية بمصر محققان نجاحاً جماهيرياً كبيراً .

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن مشاركة صلاح ومصطفى محمد بالأوليمبياد

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال تضع السعودية في مجموعة نارية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 20 ساعة

وعد جديد من موسيماني لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أول رد فعل من "الجزيري" بعد تفعيل عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بسبب ناصر وبواليا.. الأهلي يوجه طلبا لموسيماني

منذ ساعتين

من داخل الترجي.. كارتيرون يحدد بديل ساسي في الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

كلاكيت تاني مرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بمايوة أحمر

منذ ساعة و 25 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:19 م

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

04:31 م

وعد جديد من موسيماني لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

05:01 م

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

02:00 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة