ضبط أدوية وأجهزة وأعشاب مجهولة المصدر بمركز علاج طبيعي بدون ترخيص في بني سويف (صور)



أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، عن ضبط أدوية وأجهزة وأعشاب مجهولة المصدر داخل مكان يستخدم كمركز للعلاج الطبيعي يعمل بدون ترخيص، وذلك خلال حملة من للإدارة الصحية بمركز سمسطا.



محافظ بني سويف

وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مديرية الصحة من خلال إداراتها المعنية، لضبط مستوى الخدمات الصحية ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وفي ضوء تنفيذ تكليفات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم وتحت إشراف مباشر من الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.



حيث قامت لجنة من إدارة سمسطا الصحية بالتفتيش أحد المراكز بقرية مازورة، وذلك في تحرك سريع واستجابة لشكوى تقدم بها أحد المواطنين من قيام المركز بتوقيع الكشف الطبي وبيع أدوية وعمل جلسات علاج طبيعي داخل المركز بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون.



حماية المستهلك

وقد تم تشكيل لجنة تحت إشراف الدكتورة رشا خليفة مديرة إدارة سمسطا الصحية، والتي ضمت ممثلين عن إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي وبالاشتراك مع التموين وجهاز حماية المستهلك: والتي توجهت للمكان المذكور، وبالفحص والمعاينة تبين أن المكان غير مرخص، ويستخدم في عمل جلسات للبشرة وجلسات مساج، ويقوم ببيع أدوية وأعشاب مجهولة المصدر.



أدوية وأعشاب وكريمات

وتم التحفظ على جهاز مساج وعدد 385 عبوة من الأدوية والأعشاب والكريمات المختلفة بعضها خارج مصرح بتداولها خارج الصيدليات والبعض الآخر مجهول المصدر، وتم تحرير محضر رقم 698 وإحالته لجهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد



فريق الحملة

شارك في الحملة كلا من: الدكتورة أسماء عيد أحمد، والدكتورة هبة خلف جلال، وجمال محمد، ومحمد عبد الناصر، وعماد عبد العظيم رئيس حماية المستهلك بسمسطا، وحمدى طلعت مفتش تموين.



