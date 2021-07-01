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حقائق وأرقام تزيد من سخونة لقاء الأهلي وبيراميدز بالدوري الممتاز

الخميس 01/يوليو/2021 - 05:43 م
الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
ممدوح راشد
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مواجهة على صفيح ساخن تجمع بين فريقي الأهلي وبيراميدز، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، والتي يستضيفها استاد السلام.

الأهلي وبيراميدز

وتشهد العلاقات بين الفريقين توتراً كبيراً، ولاسيما بعدما حصل نادي بيراميدز على خدمات مجموعة من لاعبي النادي الأهلي، على رأسهم عبدالله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي، وآخرهم رمضان صبحي، ما ينذر بمواجهة ساخنة.

ونرصد بعض الحقائق والأرقام عن مواجهات الأهلي وبيراميدز في السطور التالية:

لعب الأهلي أمام فريق بيراميدز فى 11 لقاء منذ صعود الأخير إلى الدوري الممتاز حاملاً اسم "الأسيوطى" وتحديداً في موسم 2014 – 2015.

مواجهات الأهلي وبيراميدز في كافة المسابقات

خاض الفريقان 9 مباريات بمسابقة الدوري، ومباراتين في كأس مصر، حيث نجح الأهلي في الفوز بـ4 مباريات وخسر 4 أخرى، بينما كان التعادل هو النتيجة السائدة بـ3 مباريات، وسجل المارد الأحمر 10 أهداف واستقبلت شباكه 6 أخرى.

ترتيب الفريقين

يدخل الأهلي اللقاء، وهو بالمركز الثالث بعدما جمع 41 نقطة من 19 مباراة، فاز خلالها في 12 وتعادل 5 وخسر في مناسبتين، بينما يأتي بيراميدز في المرتبة الـ11 برصيد 34 نقطة، من 22 مباراة، فاز فيها بـ8 وتعادل 10 وخسر 4.

الأهلي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة

ونجح الأهلي قبل مواجهة بيراميدز اليوم في الصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، ما يجعل معنوياته مرتفعة بعكس الأخير الذي ودع بطولة الكونفيدرالية، بخسارة من فريق الرجاء المغربي بركلات الترجيح.

التشكيل المتوقع للأهلى 

ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني الجنوب إفريقي، مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأكرم توفيق وبانون وياسر إبراهيم ومعلول فى الدفاع وأليو ديانج والسولية وأفشة فى الوسط وطاهر محمد طاهر والشحات ومحمد شريف فى الهجوم.

تشكيل بيراميدز

وتشير التوقعات إلى أن المدير الفني الجديد لبيراميدز سيخوض المواجهة الصعبة أمام الأهلي بقوته الضاربة، المكونة من أحمد الشناوي في حراسة المرمى وأحمد فتحي وسامي وأسامة جلال ومحمد حمدي في الدفاع، ونبيل دونجا وعمر جابر وعبد الله السعيد في الوسط، أمامهم إبراهيم عادل ورمضان صبحي وتراوري.


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