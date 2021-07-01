Advertisements

"ستاندرد أند بورز" يبدأ النصف الثاني من العام عند ذروة قياسية جديدة

الخميس 01/يوليو/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
Advertisements
بدأ المؤشر ستاندرد أند بورز 500 النصف الثاني من العام عند مستويات قياسية اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت أن عدد الطلبات الأسبوعية المقدمة للحصول على إعانة البطالة جاء أقل من المتوقع، بينما ربح سهم وولجرينز بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية.

وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 3.2 نقطة أو ما يعادل 0.08 بالمئة إلى مستوى قياسي عند 4300.73 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 4.8 نقطة أو ما يعادل 0.01 بالمئة إلى 34507.32 نقطة.

فيما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 10.3 نقطة أو ما يعادل 0.07 بالمئة إلى 14493.69 نقطة.

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن مشاركة صلاح ومصطفى محمد بالأوليمبياد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ 14 دقيقة

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ ثلث ساعة

وعد جديد من موسيماني لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 4 ساعات

من داخل الترجي.. كارتيرون يحدد بديل ساسي في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

كلاكيت تاني مرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بمايوة أحمر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أول رد فعل من "الجزيري" بعد تفعيل عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:19 م

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

04:31 م

عاجل - تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

06:01 م

وعد جديد من موسيماني لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

05:01 م

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

06:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة