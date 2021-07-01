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للعام الـ16 على التوالى.. تجديد الاعتماد الأوروبى EASA لمصر للطيران للصيانة

الخميس 01/يوليو/2021 - 05:53 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني للسعي نحو الحفاظ على الاعتمادات الدولية، وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الشركات والهيئات التابعة لها، ومنها الخدمات الفنية المعتمدة التي تقدمها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والتي تهدف لتوسيع قاعدة العملاء وجذب المزيد منهم، اجتازت الشركة تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA على مقرها بمطار القاهرة الدولي ومحطتي الصيانة اليومية بمطاري الأقصر والغردقة والذي أثمر عن تجديد الاعتماد وإضافة طرازات جديدة منالطائرات والمحركات للاعتماد الدولي.

ويعد التفتيش هو التاسع والعشرين على مدار ستة عشر عامًا متتالية نجحت خلالها الشركة فى اجتياز كافة التفتيشات الأوروبية على مقرها بالقاهرة، وعدد من محطاتها الداخلية والخارجية.

وتوجه الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لنجاحها في اجتياز تفيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، والذين كانوا على قدر المسؤولية، ونجحوا فى اجتياز الشركة التفتيش الدوري للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران الـ(EASA) على المقر الرئيسي بالقاهرة ومحطتي الأقصر والغردقة، وأكد أن الاعتمادات الدولية مطلب رئيسى للعمل في السوق العالمية، وأن مصر للطيران بمختلف شركاتها تسعى للتوافق مع متطلبات الجهات والهيئات الدولية بما يضمن لها استمرار المنافسة عالميًا وتلبية احتياجات عملائها.

من جانبه، أشار المهندس هاني صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إلى أن تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران يهدف فى المقام الأول إلي التحقق من الكفاءة الفنية للأفراد والتي تتطلب العمل طبقا للتشريعات الملزمة والالتزام بالتوصيات الصادرة عن الجهات المصنعة للطائرات أو السلطات الدولية المصدرة لتلك التشريعات واتباعها بدقة وهو ما يمنح شركة مصر للطيران للصيانة القدرة على العمل طبقا للمتطلبات الفنية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن التفتيش شمل الإدارة العامة لتوكيد الجودة والسلامة مجمع عمرة المحركات وعمرة الوحدات الميكانيكية وعمرة الأجهزة وهنجر 7000 وهنجر 8000 ومجمع المخازن الفنية والعدد والمعايرة ومعدات الدعموخدمة الشركات الأجنبية بالإضافة إلى محطتي الأقصر والغردقة.

وأوضح المهندس هاني صلاح الدين، أن التفتيش قد أثمر عن تجديد الاعتماد، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الفنية المعتمدة لتشمل اعتماد تقديم خدمات الصيانة اليومية لطائرات بوينجB787 بمحركات Trent 1000 واعتماد تقديم خدمات الصيانة الدورية واليومية لطراز A320Neo بمحركات CFM Leap-1A ومحركات PW1100G بالإضافة إلى اعتماد تعميرطرازات جديدة من المحركات.

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