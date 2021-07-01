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الجندي: ثورة 30 يونيو نصرة للدين..والإخوان اشتغلت الشعب لتمرير أجندة سياسية غربية(فيديو)

الخميس 01/يوليو/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ثورة 30 يونيو هي نصرة للدين، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية ما هي إلا جماعة لديها انتماءات خارج حدود الدين والإسلام.

وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس: "علينا أن نذكر أولادنا بالانتصارات العظيمة وهذا يفسر سبب احتفالنا بذكرى انتصارات أكتوبر في العاشر من رمضان وتحرير سيناء حتى يظلوا على اتصال وتواصل دائمًا بالحس الوطني".

وتابع "اعتقد أن هناك مفهوم خاطئ للدين بخلطه في الأمور السياسية أدى إلى استغلال الدين في التحكم بمقدرات الشعب وتمرير أجندة سياسية غربية، وجماعة الإخوان لديها انتماءات لعصابات صهيونية هي من تغذي وتمول هذه العمليات الإرهابية".

وأوضح "هذه الجماعة كانت تتحكم في الشعب بالشعارات الدينية التي تأثر القلوب وتستميل الأفئدة وتصنع الرضوخ، حيث كانوا يستغلون عواطف الشعب دينيًا لتنفيذ مخططاتهم الشخصية"، محذرًا كل المصريين من ترديد الشعارات دون معرفة المغزى من ورائها، مستطردًا "من يقول الإسلام هو الحل، فنسأل حل لماذا لابد أن نقول إن الإنسان هو الحل في كل أمورنا، فالإسلام لن ينشر إلا بمن اعتمد عليه الإسلام في صناعة الحضارة".

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