Advertisements

رمضان عبدالمعز: التذكير بثورة 30 يونيو احتفال بأيام الله (فيديو)

الخميس 01/يوليو/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الله أمرنا بأن نتذكر المناسبات الدينية الاجتماعية التي فيها انتصارات، مضيفًا "أن نعرف الناس ونعلم الناس بها فمثلا ثورة 30 يونيو، علينا أن نذكر بها أبنائنا، مصداقا لقول الله تعالى: "وذكرهم بأيام الله".

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "في ناس بتتخانق معانا لما نتكلم على ثورة 30 يونيو، فبنقول لهم ده نصر من الله، وهذا من الدين، وعلينا أن نعلم أبنائنا ونذكرهم دائما بهذه الأيام العظيمة لغرز القيم الوطنية فيهم".

وفي ذات السياق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ثورة 30 يونيو هي نصرة للدين، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية ما هي إلا جماعة لديها انتماءات خارج حدود الدين والإسلام.

وأضاف "علينا أن نذكر أولادنا بالانتصارات العظيمة وهذا يفسر سبب احتفالنا بذكرى انتصارات أكتوبر في العاشر من رمضان وتحرير سيناء حتى يظلوا على اتصال وتواصل دائمًا بالحس الوطني".

وتابع "اعتقد أن هناك مفهوم خاطئ للدين بخلطه في الأمور السياسية أدى إلى استغلال الدين في التحكم بمقدرات الشعب وتمرير أجندة سياسية غربية، وجماعة الإخوان لديها انتماءات لعصابات صهيونية هي من تغذي وتمول هذه العمليات الإرهابية".

وأوضح "هذه الجماعة كانت تتحكم في الشعب بالشعارات الدينية التي تأثر القلوب وتستميل الأفئدة وتصنع الرضوخ، حيث كانوا يستغلون عواطف الشعب دينيًا لتنفيذ مخططاتهم الشخصية"، محذرًا كل المصريين من ترديد الشعارات دون معرفة المغزى من ورائها، مستطردًا "من يقول الإسلام هو الحل، فنسأل حل لماذا لابد أن نقول إن الإنسان هو الحل في كل أمورنا، فالإسلام لن ينشر إلا بمن اعتمد عليه الإسلام في صناعة الحضارة".

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 21 ساعة

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كلاكيت تاني مرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بمايوة أحمر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

وعد جديد من موسيماني لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ ربع ساعة

من داخل الترجي.. كارتيرون يحدد بديل ساسي في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل من "الجزيري" بعد تفعيل عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:19 م

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

04:31 م

عاجل - تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

06:01 م

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

06:41 م

وعد جديد من موسيماني لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة