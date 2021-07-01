رمضان عبدالمعز: التذكير بثورة 30 يونيو احتفال بأيام الله (فيديو)



وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "في ناس بتتخانق معانا لما نتكلم على ثورة 30 يونيو، فبنقول لهم ده نصر من الله، وهذا من الدين، وعلينا أن نعلم أبنائنا ونذكرهم دائما بهذه الأيام العظيمة لغرز القيم الوطنية فيهم".



وفي ذات السياق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ثورة 30 يونيو هي نصرة للدين، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية ما هي إلا جماعة لديها انتماءات خارج حدود الدين والإسلام.



وأضاف "علينا أن نذكر أولادنا بالانتصارات العظيمة وهذا يفسر سبب احتفالنا بذكرى انتصارات أكتوبر في العاشر من رمضان وتحرير سيناء حتى يظلوا على اتصال وتواصل دائمًا بالحس الوطني".



وتابع "اعتقد أن هناك مفهوم خاطئ للدين بخلطه في الأمور السياسية أدى إلى استغلال الدين في التحكم بمقدرات الشعب وتمرير أجندة سياسية غربية، وجماعة الإخوان لديها انتماءات لعصابات صهيونية هي من تغذي وتمول هذه العمليات الإرهابية".



وأوضح "هذه الجماعة كانت تتحكم في الشعب بالشعارات الدينية التي تأثر القلوب وتستميل الأفئدة وتصنع الرضوخ، حيث كانوا يستغلون عواطف الشعب دينيًا لتنفيذ مخططاتهم الشخصية"، محذرًا كل المصريين من ترديد الشعارات دون معرفة المغزى من ورائها، مستطردًا "من يقول الإسلام هو الحل، فنسأل حل لماذا لابد أن نقول إن الإنسان هو الحل في كل أمورنا، فالإسلام لن ينشر إلا بمن اعتمد عليه الإسلام في صناعة الحضارة".



قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الله أمرنا بأن نتذكر المناسبات الدينية الاجتماعية التي فيها انتصارات، مضيفًا "أن نعرف الناس ونعلم الناس بها فمثلا ثورة 30 يونيو، علينا أن نذكر بها أبنائنا، مصداقا لقول الله تعالى: "وذكرهم بأيام الله".