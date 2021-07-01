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عاجل - تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

الخميس 01/يوليو/2021 - 06:01 م
علي معلول
علي معلول
أشرف عبد الناصر
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أنهت إدارة الكرة بالقلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، الاتفاق مع التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بشأن تجديد عقد الأخير.

وينتهي عقد معلول مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم القادم، صيف 2022.

ونفى المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، ما تردد حول تجديد عقد معلول مقابل مليون و800 ألف دولار في الموسم الواحد، موضحا أن معلول عقده الجديد لن يزيد عن 100 ألف دولار عن عقده الحالي.

وأضاف، أن معلول يحصل على مليون و200 ألف دولار في الموسم مع الأهلي، وسيتم تمديد عقده لموسمين إضافيين مقابل مليون و300 ألف دولار في الموسم الواحد، على أن ينتهي عقده بنهاية 2024.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء اليوم الخميس في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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