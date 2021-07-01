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تقارير: راموس ينتقل إلى باريس سان جيرمان

الخميس 01/يوليو/2021 - 06:02 م
راموس
راموس
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية عالمية اليوم سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق توصل لاتفاق رسمي مع باريس سان جيرمان للانتقال إليه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب الصحفي محمد بوحفصي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "الأسطورة سيرجيو راموس سينضم لباريس سان جيرمان بعقد لمدة عامين، الفحص الطبي في الأيام المقبلة".

وواصل: "سيرجيو راموس رفض عرضين من البريميرليج، واحد منهم كان براتب أعلى من الراتب الذي سيحصل عليه في باريس سان جيرمان".

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