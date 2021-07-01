تقرير يكشف عن زيادة حد الفقر في تركيا نتيجة انهيار الاقتصاد





كشفت نتائج دراسة لاتحاد النقابات العمالية في تركيا عن ارتفاع إجمالي النفقات الغذائية الشهرية للأسرة.









ووفق الدراسىة تحتاج أسرة مؤلفة من أربعة أشخاص إلى 2865 ليرة، وارتفع حد الفقر إلى 9332 ليرة للحصول على تغذية متوازنة وصحية وكافية.









وأوضحت الدراسة أن إجمالي النفقات الشهرية اللازمة للحصول على الملبس والمسكن والنقل والتعليم والخدمات الصحية والاحتياجات الأخرى المشابهة، وهو ما يعرف بحد الفقر، بلغ 9331.67 ليرة.













وبلغت تكلفة المعيشة لموظف أعزب نحو 3473.73 ليرة شهريا.









وحد الفقر هو المبلغ الإجمالي للإنفاق الذي يجب على الأسرة أن تدفعه من أجل تلبية احتياجاتها الغذائية وغير الغذائية دون الشعور بالحرمان بطريقة تليق بالكرامة الإنسانية. أما حد الجوع فهو يشير إلى كمية الطعام التي يجب أن يستهلكها أسرة مكونة من أربعة أفراد من أجل الحصول على نظام غذائي متوازن وصحي.



