Advertisements

انتقادات من المحكمة الأوروبية لتركيا بسبب انتهاك حقوق الإنسان

الخميس 01/يوليو/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
Advertisements
 

 مرة جديدة، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لاحتجازها قاضياً بعد محاولة الانقلاب عام 2016.

 

واعتبر بالإجماع القضاة السبعة في محكمة المجلس الأوروبي ومقرها ستراسبورغ، أن أنقرة انتهكت بنوداً عدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عبر وضعها في الحبس الاحتياطي قاضياً سابقاً في المحكمة الدستورية وتفتيش منزله غداة أحداث 15 تموز/يوليو 2016.

 

وفي 16 يوليو 2016، اعتُقل القاضي في المحكمة الدستورية التركية منذ العام 2011 إردال ترجان "لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى منظمة مسلحة" هي منظمة الداعية فتح الله غولن الذي تعتبره أنقرة الرأس المدبّر لمحاولة الانقلاب. وبقي في الحجز المؤقت حتى إدانته بالسجن عشر سنوات عام 2019. تقدّم القاضي السابق الذي لا يزال حالياً في الحبس الاحتياطي، بطعن في هذه العقوبة لكن لم يُبتّ فيه بعد.


 
 

كما اعتبرت المحكمة الأوروبية أن "احتجاز ترجان (...) لم يجرِ وفق الإجراءات القانونية، مشيرة لـ"غياب الأسباب المعقولة للاشتباه في أنه ارتكب مخالفة".


 
 

وأضافت "تعتبر المحكمة أنه لم تكن هناك دوافع مناسبة وكافية لإبقاء ترجان قيد الحبس المؤقت خلال أكثر من عامين وثمانية أشهر بانتظار محاكمته". وقضت المحكمة بدفع أنقرة 20 ألف يورو لإردال ترجان كتعويض معنوي.


 
 

وفي الأشهر الأخيرة، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مرات عدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب عام 2016 والتي أعقبتها حملة تطهير واسعة في صفوف الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.

 

فقد اتخذ أردوغان إجراءات صارمة في أعقاب ذلك، وفرض حالة الطوارئ لمدة عامين، واعتقل 100 ألف شخص وطرد 150 ألف موظف حكومي من وظائفهم. كما تمت محاكمة أكثر من 8 آلاف عسكري لدورهم في التمرد، وفقاً لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

أخبار تهمك

وعد جديد من موسيماني لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 4 ساعات

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

أول رد فعل من "الجزيري" بعد تفعيل عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ 18 دقيقة

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ أقل من نصف ساعة

من داخل الترجي.. كارتيرون يحدد بديل ساسي في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

كلاكيت تاني مرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بمايوة أحمر

منذ ساعتين و 32 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:19 م

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

04:31 م

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

06:41 م

عاجل - تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

06:01 م

وعد جديد من موسيماني لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة