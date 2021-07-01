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الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

الخميس 01/يوليو/2021 - 06:41 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، موقف المارد الأحمر من رحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمتلك اللاعب المالي أكثر من عرض أوروبي وخليجي من خلال الوكلاء، للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن إدارة الكرة بالمارد الأحمر برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي لا تمانع من رحيل ديانج لأي فريق، بشرط أن لا تقل قيمة العرض عن 5 ملايين يورو.

وأضاف، أن الأهلي تلقى عرضا من العين الإماراتي مقابل الاستغناء عن خدمات ديانج، لكن الملف تم غلقه وتجددت المفاوضات بعد أن تألق اللاعب بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى العروض الأوروبية من بينها إحدى الفريق الأسبانية، وسيتم حسم أمر رحيله عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء اليوم الخميس على ملعب السلام في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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نهائي دوري أبطال إفريقيا محمود الخطيب الاهلي اخبار الرياضة

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