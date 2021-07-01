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هكذا روج كريم عبدالعزيز لـ"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

الخميس 01/يوليو/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
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روج الفنان كريم عبد العزيز لفيلمة الجديد البعض لايذهب للمأذون مرتين وذلك بفيديو عبر حسابه على إنستجرام.


وقال في الفيديو:" أستنوا فيلمي يوم 7\7 بجميع دور العرض في مصر والدول العربية".


وكانت قد قررت الشركة المنتجة لفيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين طرح العمل بدور العرض السينمائية في 7 يوليو المقبل.


العمل من المقرر ان يستمر عرضه حتى موسم عيد الاضحى، ليستمر فى المنافسة وسط الاعمال السينمائية التى سيتم طرحها خلال هذه الفترة. 


يطرح الفيلم عدة تساؤلات حول تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجين بها، ويقدم شخصية إعلامي يعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية فى شخصيات مختلفة وغريبة عنه.


العمل كان من المقرر طرحه بداية عام 2020 الا انه تم تاجيلة بسبب انتشار فيروس كورونا ، خاصة وان الشركة المنتجة تراهن على تحقيقة ايرادات مرتفعة.


وتصدر الفنان كريم عبد العزيز، بوستر الفيلم بشكل فردي، بينما تصدرت دينا الشربيني بوستر آخر، وتم طرح بوستر آخر للفنان ماجد الكدواني أيضًا.


"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كل من كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

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