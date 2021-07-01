الصحة العالمية تحذر أوروبا من موجة جديدة لفيروس كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أوروبا ستواجه حتما موجة جديدة من الإصابات بفيروس كوفيد -19 ما لم تبق الشعوب والحكومات الوطنية منضبطة في محاولاتها للسيطرة على الوباء.





قال رئيس الهيئة الأوروبية هانز كلوج- في تصريحات نقلتها صحيفة الإندبندنت البريطانية في تقرير عبر موقعها الالكتروني اليوم الخميس- إن الشروط الثلاثة لموجة من الوفيات الزائدة تتواجد الآن ألا وهي: انخفاض امتصاص اللقاح وزيادة الاختلاط الاجتماعي فضلا عن السلالات الجديدة.





وأشارت الصحيفة من جانبها إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي حذر فيه العلماء من أن الفشل في توسيع نطاق القائمة الرسمية للمملكة المتحدة لأعراض فيروس كورونا المعترف بها قد يؤدي إلى عد رصد إصابات جديدة.





وكتب خبراء من بينهم مستشار مجموعة “سيج” المستقة، كالوم سيمبل في المجلة الطبية البريطانية قائلا إن الأعراض غير الرسمية مثل سيلان الأنف أو الصداع تظهر في وقت أبكر من السعال والحمى وفقدان حاسة التذوق والشم.



