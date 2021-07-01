ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)









يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي البطولة الأوروبية الكبيرة حتى الآن، في ختام مباريات دور الـ16 من النسخة الحالية، حيث يملك 5 أهداف.





وحل الفرنسي كريم بنزيما في وصافة جدول ترتيب البطولة الأوروبية برصيد 4 أهداف حتى الآن بالتساوي مع كل من باتريك ستشيك لاعب المنتخب التشيكي، والسويدي إيميل فورسبيرج.





وجاء جدول ترتيب هدافي اليورو كالتالي:





كريستيانو رونالدو - البرتغال: 5 أهداف.

باتريك شيك - التشيك: 4 أهداف.

إيميل فورسبيرج - السويد: 4 أهداف.

روميلو لوكاكو - بلجيكا: 3 أهداف.

جيورجينيو فينالدوم - هولندا: 3 أهداف.

روبرت ليفاندوفسكي - بولندا: 3 أهداف.

هاريس سيفيروفيتش - سويسرا: 3 أهداف.

رحيم سترلينج - إنجلترا: 3 أهداف.



