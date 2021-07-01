صعود فاركو للدورى الممتاز وهبوط الجزيره والمالية للقسم الثالث





صعد فريق فاركو بقيادة مجدى عبد العاطي إلى الدوري الممتاز بعد فوزه على فريق بنى عبيد بثلاثية نظيفة سجلها دون أحمد عوض في الدقيقة 4 من الشوط الأول والثاني واضاف أحمد فهمي الهدف الثالث في الدقيقة 30 من الشوط الثاني.



فوز فريق حرس الحدود على فريق دكرنس بثلاثية مقابل هدف دون رد سجلها مصطفى جمعه في الدقيقة 12 واضاف الهدف الثاني احمد سعيد اوكا في الدقيقة 18 وتمكن خالد سامي من تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 15 وأدرك احمد جمعه هدف دكرنس في الدقيقة 30.





فوز فريق دمنهور على فريق الجزيرة بهدفين مقابل هدف تقدم الجزيرة بهدف سجله محمد جمال في الدقيقة 8 وتعادل مصطفى سماره هدف دمنهود من ركلة جزاء واضاف زياد الفاضل الهدف الثاني لدمنهور في الدقيقة الأخيرة.



تعادل فريق كفر الشيخ مع فريق المالية بهدف لمثله تقدم كفر الشيخ بهدف سجله احمد جمعه من ركلة جزاء في الدقيقة 7 من الشوط الثاني وتعادل حمدي الفقى للمالية.



انسحاب فريق الرجاء في الدقيقة 20 من الشوط الثاني بعد تقدم فريق الحمام بسبعاية مقابل هدف سجلها عمار شحاتة في الدقيقة 5 واضاف الهدف الثاني في الدقيقة 20 وأدرك اسلام جمارك الهدف الثالث في الدقيقة 31.



واضاف عمار شحاتة الهدف الثالث له والرابع للحمام في الدقيقة 40 وأدرك الرجاء هدف عن طريق سعيد احمد في الدقيقة 44 من الشوط الأول وتمكن الحمام من تسجيل ثلاث أهداف عن طريق اكثم سمير هدف وعمار شحاتة الهدف السابع والرابع له.



فوز فريق المنصورة على فريق سبورتنج بهدفين مقابل هدف تقدم المنصورة بهدفين سجلها احمد عبد العال من ركلة جزاء في الدقيقة 25 وأحمد شاهين في الدقيقة 30 وتمكن على عوض من تسجيل هدف سبورتنج في الدقيقة 38.



و تعادل فريق الأوليمبى مع فريق أبو قير بدون أهداف.



فوز فريق بلدية المحلة على فريق بيلا بخماسية نظيفة في الشوط الثاني سجلها رجب العربي في الدقيقة 6 وعمرو مصطفى في الدقيقة 8 واضاف عمار شرف الدين الهدف الثالث وبابا ديوب هدفين.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 64 نقطة

2- حرس الحدود 64 نقطة

3- البلدية51 نقطة

4- أبو قير 51 نقطة

5- الأوليمبى 50 نقطة

6- المنصورة 41 نقطة

7- دكرنس 38 نقطة

8- الرجاء 38 نقطة

9- الحمام 35 نقطة

10- سبورتنج 34 نقطة

11- دمنهور 33 نقطة

12- كفر الشيخ 32 نقطة

13- المالية 31 نقطة

14- الجزيرة 30 نقطة

15- بنى عبيد 20 نقطة

16- بيلا 17 نقطة