Advertisements

تردد أون سبورت on time sport الجديد لمشاهدة مباراة الأهلي وبراميدز

الخميس 01/يوليو/2021 - 06:33 م
أون سبورت on time sport
أون سبورت on time sport
Advertisements
أون سبورتon time sport .. انتابت جماهير النادي الأهلي حالة من القلق بعد تغيير ترددات قناة أون سبورت on time sport الفضائية الناقلة لمباراة فريقهم الليلة أمام بيراميدز.

أون سبورت on time sport

وتصدرت أون سبورت on time sport تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الخميس، بعدما زاد البحث على ترددها الجديد، من أجل متابعة مباريات الدوري المصري، وخريطة برامجها.

تردد أون سبورت on time sport الجديد

وزاد بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجماهير الكرة المصرية عن تردد أون سبورت on time sport بعد تغييره في الساعات الماضية، وقبل مباريات اليوم الهامة وعلى رأسها الأهلي.

ونرصد عبر بوابة الفجر لمتابعينا الكرام تردد أون سبورت on time sport الجديد، في السطور التالية:

التردد الجديد 11861 

معدل الترميز 27500

مباراة الأهلي على أون سبورت on time sport 

وأعلنت مجموعة قنوات أون سبورت on time sport عن نقل مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في تمام التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تردد قنوات أون سبورت on time sport تردد أون سبورت on time sport الجديد تردد أون سبورت on time sport بوابة الفجر أون سبورت on time sport أون سبورت on time sport

أخبار تهمك

حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وسموحة

منذ ثلث ساعة

أول رد فعل من "الجزيري" بعد تفعيل عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

كلاكيت تاني مرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بمايوة أحمر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

من داخل الترجي.. كارتيرون يحدد بديل ساسي في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 4 ساعات

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

منذ حوالي 6 ساعات

وعد جديد من موسيماني لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

منذ ساعة

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ 19 دقيقة

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

تردد قناة بي إن سبورت 4 ومشاهدة البث المباشر

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري Time sport

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

تردد اون سبورت الرياضية 2019 الجديدة على القمر الصناعي نايل سات ON Sport Live اتش دي HD مجانا

تردد قناة الأهلي الجديد 2020 بجودة HD وقائمة البرامج

تردد قناة ON TIME SPORT HD SD الجديد 2020 – تردد قناة اون تايم سبورت 2020 الناقلة مباراة الاهلي ضد الزمالك اليوم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:19 م

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

06:41 م

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

04:31 م

عاجل - تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

06:01 م

وعد جديد من موسيماني لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة