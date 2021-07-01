تردد أون سبورت on time sport الجديد لمشاهدة مباراة الأهلي وبراميدز

أون سبورتon time sport .. انتابت جماهير النادي الأهلي حالة من القلق بعد تغيير ترددات قناة أون سبورت on time sport الفضائية الناقلة لمباراة فريقهم الليلة أمام بيراميدز.





أون سبورت on time sport





وتصدرت أون سبورت on time sport تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الخميس، بعدما زاد البحث على ترددها الجديد، من أجل متابعة مباريات الدوري المصري، وخريطة برامجها.





تردد أون سبورت on time sport الجديد





وزاد بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجماهير الكرة المصرية عن تردد أون سبورت on time sport بعد تغييره في الساعات الماضية، وقبل مباريات اليوم الهامة وعلى رأسها الأهلي.





ونرصد عبر بوابة الفجر لمتابعينا الكرام تردد أون سبورت on time sport الجديد، في السطور التالية:





التردد الجديد 11861





معدل الترميز 27500





مباراة الأهلي على أون سبورت on time sport





وأعلنت مجموعة قنوات أون سبورت on time sport عن نقل مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في تمام التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



