Advertisements
تردد أون سبورت on time sport الجديد لمشاهدة مباراة الأهلي وبراميدز
الخميس 01/يوليو/2021 - 06:33 م
Advertisements
أون سبورتon time sport .. انتابت جماهير النادي الأهلي حالة من القلق بعد تغيير ترددات قناة أون سبورت on time sport الفضائية الناقلة لمباراة فريقهم الليلة أمام بيراميدز.
أون سبورت on time sport
وتصدرت أون سبورت on time sport تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الخميس، بعدما زاد البحث على ترددها الجديد، من أجل متابعة مباريات الدوري المصري، وخريطة برامجها.
تردد أون سبورت on time sport الجديد
وزاد بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجماهير الكرة المصرية عن تردد أون سبورت on time sport بعد تغييره في الساعات الماضية، وقبل مباريات اليوم الهامة وعلى رأسها الأهلي.
ونرصد عبر بوابة الفجر لمتابعينا الكرام تردد أون سبورت on time sport الجديد، في السطور التالية:
التردد الجديد 11861
معدل الترميز 27500
مباراة الأهلي على أون سبورت on time sport
وأعلنت مجموعة قنوات أون سبورت on time sport عن نقل مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في تمام التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements