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حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وسموحة

الخميس 01/يوليو/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي نادي الزمالك لحسم التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

ويرغب الزمالك فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من بينهم حسام حسن مهاجم سموحة والمحترف فى ليبيا خلال الفترة الحالية  لتدعيم خط الهجوم.

وعلم الفجر الرياضي أن الزمالك يرغب فى التعاقد مع حسام حسن خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

ويرغب سموحة فى التعاقد بصفة نهائية مع مصطفى فتحي جناح الفريق المعار من الزمالك.

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