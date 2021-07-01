تعرف على تردد قناة أون سبورت on time sport 2021 على نايل سات

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت عن تغيير ترددها إلى تردد جديد، ليفاجأ البعض بعدم وجود شارة للقناة، ما جعلهم يبحثون عن سبب هذا الخلل.





تردد أون سبورت on time sport 2021





وانتابت جماهير النادي الأهلي حالة من القلق بعد تغيير ترددات قناة أون سبورت on time sport الفضائية الناقلة لمباراة فريقهم الليلة أمام بيراميدز، الذي يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في أولى مباريات مدربه الجديد.





أون سبورت on time sport





وتصدرت أون سبورت on time sport تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الخميس، بعدما زاد البحث على ترددها الجديد، من أجل متابعة مباريات الدوري المصري، وخريطة برامجها.





تردد أون سبورت on time sport الجديد على نايل سات





وزاد بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجماهير الكرة المصرية عن تردد أون سبورت on time sport بعد تغييره في الساعات الماضية، وقبل مباريات اليوم الهامة وعلى رأسها الأهلي.





ونرصد عبر بوابة الفجر لمتابعينا الكرام تردد أون سبورت on time sport الجديد، في السطور التالية:





التردد الجديد 11861

معدل الترميز 27500





مباراة الأهلي على أون سبورت on time sport





وكشفت مجموعة قنوات أون سبورت on time sport مالكة حقوق بث مباريات الدوري المصري وكأس مصر، عن نقل مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في تمام التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة الـ27.



