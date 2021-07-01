التجمع الفلسطيني" يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

تقدم عبدالله أبو عاذرة، مفوض التجمع الفلسطيني للوطن والشتات في مصر، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية المصرية، بحلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، تلك الثورة التي جسدت قدرة المصريين على صنع التاريخ .





وأكد أبو عاذرة، نيابة عن الأمين العام للتجمع محمد شريم، أن ثورة 30 يونيو الخالدة في عقول وقلوب كل مصري أنقذت الأمة العربية بأكملها وليست مصر وحدها، كما إنها عبرت عن إرادة شعبية صادقة تكاتفت خلف مؤسساتها وقيادتها لذلك كتب لها النجاح وحققت أهدافها.

وشدد مفوض التجمع الفلسطيني في مصر، على أن ثورة 30 يونيو كانت بداية حقيقة لحركة الإصلاح الشامل، خاصة وأن الدولة المصرية شهدت العديد من الإنجازات في عهد الرئيس السيسي وهو ما جعلها محط الأنظار.