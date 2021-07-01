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جنازة مهيبة ل 3 شباب من قرية زنارة بالمنوفية لقوا مصرعهم بحادث سير

الخميس 01/يوليو/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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شيعت منذ قليل جنازة ل3شباب لقوا مصرعهم بحادث سير الي مثواهم الاخير بحضور المئات من أهالي مركز تلا بمحافظة المنوفية تحديدا بقرية زنارة وسط حالة من الحزن الشديد

وكانت اتشحت القرية بالسواد حيث إستيقظ أهالى قرية زنارة مركز تلا محافظة المنوفية على خبر صادم أصاب الجميع بالحزن والأسى، وإرتدت القرية ثوب الحداد حزنًا على وفاة 3 من شبابها فى حادث تصادم أثناء عودتهم من المصيف بالأسكندرية،

وسادت حالة من الحزن علي أهالي القرية عقب إعلان الخبر وموعد الجنازة فى ميكروفونات المساجد، وتحولت مجموعات الفيس بوك في القرية الي سرادق عزاء كبير، ينعي فيه الأهالي ضحايا الحادث.

كان اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من مأمور المركز، بوقوع حادث تصادم سيارتين، أسفر عن وفاة ثلاث شباب محمد علي ابوعيسي وعلي عبد الله شلبي واحمد مسعد حمد وجميعهم من قرية زنارة مركز تلا محافظة المنوفية

وعلي الفور انتقلت سيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتم نقل الجثامين الي مشرحة مستشفي دمنهور وتحرر محضر وجاري إنهاء الاجراءات.
جنازة مهيبة ل 3 شباب من قرية زنارة بالمنوفية لقوا مصرعهم بحادث سير
جنازة مهيبة ل 3 شباب من قرية زنارة بالمنوفية لقوا مصرعهم بحادث سير
جنازة مهيبة ل 3 شباب من قرية زنارة بالمنوفية لقوا مصرعهم بحادث سير
جنازة مهيبة ل 3 شباب من قرية زنارة بالمنوفية لقوا مصرعهم بحادث سير
جنازة مهيبة ل 3 شباب من قرية زنارة بالمنوفية لقوا مصرعهم بحادث سير
جنازة مهيبة ل 3 شباب من قرية زنارة بالمنوفية لقوا مصرعهم بحادث سير
جنازة مهيبة ل 3 شباب من قرية زنارة بالمنوفية لقوا مصرعهم بحادث سير
جنازة مهيبة ل 3 شباب من قرية زنارة بالمنوفية لقوا مصرعهم بحادث سير

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