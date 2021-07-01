بعد اتفاقه مع باريس.. راموس رفض عرضا مغريا من الدوري الإنجليزي

أكدت تقارير صحافية فرنسية، اليوم الخميس، أن فريق باريس سان جيرمان قد توصل لاتفاق لضم المدافع الإسباني المخضرم، سرخيو راموس، الذي قرر ريال مدريد عدم تمديد تعاقده، وأن اللاعب سيدافع عن ألوان فريق العاصمة الفرنسية في عقد يتمد لموسمين.





وأوضح الصحافي الرياضي، محمد بوحفصي، من محطة "راديو مونت كارلو" أن الطرفين قد توصلا لاتفاق بشأن انتقال أسطورة ريال مدريد إلى صفوف سان جيرمان، وأن شقيق اللاعب ووكيله يتواجد في باريس من أجل مواصلة المفاوضات المتعلقة بعقد راموس مع إدارة الفريق. مشيراً إلى أن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية الروتينية خلال الأيام المقبلة.





وأضاف بوحفصي أن راموس قد رفض عروضا من أندية إنجليزية، بالرغم من أنها كانت أفضل على الصعيد المادي، وهو ما يشير إلى أن اللاعب كان يرغب في الانتقال إلى صفوف سان جيرمان.





يذكر أن راموس قد ترك ريال مدريد بعد 16 موسماً قضاها بين صفوف النادي الملكي، وفاز معه بالعديد من الألقاب، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وهو اللقب الذي يحاول الفريق الباريسي قنصه على مدار السنوات الماضية.





وأشارت تقارير إسبانية إلى أن النادي الفرنسي قد عرض على راموس عقد لمدة موسم واحد مع إمكانية التجديد لموسم آخر، إلا أن اللاعب اشترط أن يكون عقده لمدة عامين، وهو ما وافقت عليه الإدارة في نهاية الأمر.



