معرض"أحلام موجهة وصفحة بيضاء" بالهناجر.. اليوم

تحت رعاية قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، والفنان شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون، يفتتح معرض الفنانة هالة صلاح الحصرى بمشاركة أبناءها معرض فن تشكيلى بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون تحت عنوان " احلام موجهه و صفحة بيضاء.









ويعد معرضها الفردى الثالث بمشاركة أبناءها و ذلك اليوم الخميس الموافق ١ يوليو فى تمام الساعة السادسة مساءً ويستمر المعرض لمدة ستة أيام من تاريخ الإفتتاح .









يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية و السعة الاستيعابية التى تقررها الإدارة.



