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كارتيرون يستقر على بدلاء ساسي في الزمالك حتي التعاقد مع بديله

الخميس 01/يوليو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على بدائل النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي الذي قرر الرحيل عن القلعة البيضاء نهاية يونيو الجاري.

بديل ساسي في الزمالك

طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من جهازه المعاون على تكثيف برنامج الإعداد البدني والفني لإمام عاشور فى الفترة الحالية، لتعويض رحيل ساسي عن القلعة البيضاء.

وشدد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على ضرورة تجهيز إسلام جابر حتى يصبح البديل لإمام عاشور فى حالة تعرضه لإصابة أو إيقاف خلال مباريات الدوري المقبلة.

ويسعي مسؤولي الزمالك إلى التعاقد مع لاعب ليكون بديلًا لفرجاني ساسي الذي انتهي تعاقده مع الفريق الأبيض ورفض التجديد.

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