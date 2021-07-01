بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس ليوم غدا الجمعة، حيث تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحا، حيث يمكن ان تؤدي الي انخفاض الرؤية الافقية، كما ناشدت المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة بسبب أرتفاع نسبة الرطوبة بقيم تتراوح (4:3) درجة.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.



وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون حار رطب علي السواحل الشمالية.



وتتوقع الهيئة، أن يسود غدًا الجمعة ليلا، طقس معتدل الحرارة رطب علي القاهرة الكبرى وباقي الانحاء.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الجمعة حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين والرياح السطحية شمالية غربية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الا ربع الي مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.