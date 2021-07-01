Advertisements

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

الخميس 01/يوليو/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس ليوم غدا الجمعة، حيث تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحا، حيث يمكن ان تؤدي الي انخفاض الرؤية الافقية، كما ناشدت المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة بسبب أرتفاع نسبة الرطوبة بقيم تتراوح (4:3) درجة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون حار رطب علي السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة، أن يسود غدًا الجمعة ليلا، طقس معتدل الحرارة رطب علي القاهرة الكبرى وباقي الانحاء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الجمعة حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين والرياح السطحية شمالية غربية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الا ربع الي مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

أخبار تهمك

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ أقل من ساعة

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ 43 دقيقة

أول رد فعل من "الجزيري" بعد تفعيل عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

وعد جديد من موسيماني لنجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

من داخل الترجي.. كارتيرون يحدد بديل ساسي في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وسموحة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

بعد اتفاقه مع باريس.. راموس رفض عرضا مغريا من الدوري الإنجليزي

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كلاكيت تاني مرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بمايوة أحمر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:41 م

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

03:19 م

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

04:31 م

عاجل - تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

06:01 م

حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وسموحة

06:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة