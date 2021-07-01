130 دولة توافق على مقترح فرض حد أدنى للضريبة العالمية على الشركات

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الخميس، أن مجموعة من 130 دولة وافقت على ضريبة عالمية دنيا على أرباح الشركات.





وأشارت إلى أنه على مدى عقود، شاركت الولايات المتحدة في منافسة ضريبية دولية هزمت نفسها بنفسها، وخفضت معدلات ضرائب الشركات لديها فقط لمشاهدة الدول الأخرى وهي تخفض رداً على ذلك، وكانت النتيجة سباقًا عالميًا نحو القاع: من يستطيع خفض معدل شركاتهم أكثر وأسرع؟.





وقالت يلين في بيان حول الاتفاقية “لم تفز أي دولة بهذا السباق.”





أضافت، أن اليوم تم الاتفاق من قبل 130 دولة تمثل أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي هو علامة واضحة على أن السباق نحو القاع هو خطوة واحدة على وشك الانتهاء.





وتابعت، أن أمريكا ستدخل في منافسة نستطيع الفوز بها. بحكم مهارة عمالنا وقوة بنيتنا التحتية “.