الزمالك يعلن سبب غياب نجميه عن مران الخميس

أعلن نادي الزمالك سبب غياب نجميه عن مران اليوم الخميس قبل أيام من مواجهة غزل المحلة في بطولة الدوري المحلي.





وحصل الثنائي يوسف إبراهيم “أوباما” وإمام عاشور لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من مران اليوم الخميس.





ويغيب الثنائي عن مباراة الفريق المقبلة أمام غزل المحلة في الدوري بسبب الإيقاف للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.





ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء، في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



