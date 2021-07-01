Advertisements
الزمالك يعلن سبب غياب نجميه عن مران الخميس
الخميس 01/يوليو/2021 - 07:30 م
الفجر الرياضي
Advertisements
أعلن نادي الزمالك سبب غياب نجميه عن مران اليوم الخميس قبل أيام من مواجهة غزل المحلة في بطولة الدوري المحلي.
وحصل الثنائي يوسف إبراهيم “أوباما” وإمام عاشور لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من مران اليوم الخميس.
ويغيب الثنائي عن مباراة الفريق المقبلة أمام غزل المحلة في الدوري بسبب الإيقاف للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.
ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء، في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements