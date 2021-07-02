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وزيرة البيئة تتعاون مع بطل مصر في التجديف لتنظيف مياه النيل

الجمعة 02/يوليو/2021 - 06:28 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
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في إطار حملة "اتحضر للأخضر" وتحت رعاية وزارة البيئة يقوم بطل مصر في التجديف المهندس "حاتم قنديل " برحلة تجديف بمجرى نهر النيل بدءًا من أسوان وصولًا إلى رأس البر بدمياط، حيث بدأ البطل حاتم قنديل مشواره في تحطيم رقم قياسي في موسوعة جينيس بالتجديف من أسوان لدمياط عبر نهر النيل، وتهدف الرحلة للترويج للمبادرة الرئاسية أتحضر للاخضر لرفع الوعى البيئى، وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على نهر النيل ونشر الوعي بذلك، والترويج لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتوفير الحماية ومرافقة البطل المصري وفريق عمله والتأمين حتى نهاية رحلته بدمياط من خلال مديريه أمن الدقهلية وشرطة البيئة والمسطحات بالدقهلية ودمياط، وقد قام الفرع الإقليمي بالمنصورة بتنسيق مع الجهات المعنية، وأيضًا مع الإدارة العامة لحماية نهر النيل، ووكيل وزارة الري بالدقهلية، لتنفيذ حملات تنظيف مجري النيل باستخدام الحفارات لإزالة الحشائش وورد النيل الموجود بالمجرى الملاحي لنهر النيل، حيث نزل 18 حفارًا في نطاق الدقهلية ودمياط أثناء رحلة البطل المصري.

وأكدت وزيرة البيئة بأنه جار التنسيق مع البطل المصرى وفريق عمله لتنفيذ حملة مكبرة لتنظيف نهر النيل من المخلفات بدءًا من السد وحتى المصب، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على تبني أفكار الشباب ومساعدتهم على تحقيقها وتقديم دعم حقيقي وعمل مشترك لمساعدتهم على تطوير بلدهم والحفاظ على مواردها لحياة أفضل لهم وللأجيال القادمة.

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