وزيرة البيئة تتعاون مع بطل مصر في التجديف لتنظيف مياه النيل

في إطار حملة "اتحضر للأخضر" وتحت رعاية وزارة البيئة يقوم بطل مصر في التجديف المهندس "حاتم قنديل " برحلة تجديف بمجرى نهر النيل بدءًا من أسوان وصولًا إلى رأس البر بدمياط، حيث بدأ البطل حاتم قنديل مشواره في تحطيم رقم قياسي في موسوعة جينيس بالتجديف من أسوان لدمياط عبر نهر النيل، وتهدف الرحلة للترويج للمبادرة الرئاسية أتحضر للاخضر لرفع الوعى البيئى، وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على نهر النيل ونشر الوعي بذلك، والترويج لمنظومة التأمين الصحي الشامل.





ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتوفير الحماية ومرافقة البطل المصري وفريق عمله والتأمين حتى نهاية رحلته بدمياط من خلال مديريه أمن الدقهلية وشرطة البيئة والمسطحات بالدقهلية ودمياط، وقد قام الفرع الإقليمي بالمنصورة بتنسيق مع الجهات المعنية، وأيضًا مع الإدارة العامة لحماية نهر النيل، ووكيل وزارة الري بالدقهلية، لتنفيذ حملات تنظيف مجري النيل باستخدام الحفارات لإزالة الحشائش وورد النيل الموجود بالمجرى الملاحي لنهر النيل، حيث نزل 18 حفارًا في نطاق الدقهلية ودمياط أثناء رحلة البطل المصري.



