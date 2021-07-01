صحيفة: خلاف كبير بين وزيرين تركيين

نقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة للنظام تقريرًا نشر عبر شبكة الإنترنت، يتحدث عن خلافًا بين وزير الداخلية، سليمان صويلو، ووزير الصحة، فخر الدين قوجا، حول ملف فيروس كورونا.





ونشرت قناة عبر "يوتيوب" تحمل اسم "140journos" تقريرا مثيرا للجدل تناول وثائق حول جائحة كورونا داخل تركيا والعلاقات السياسية التي تطورت خلالها، ونقل التقرير عن مسؤول تركي بارز رفض الإفصاح عن اسمه، قوله إن خلافا كبيرا اندلع بين صويلو وقوجا، وأن صويلو يمتلك وثائق خطيرة ضد قوجا، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".





ولفت التقرير الوثائقي، الذي حمل اسم "الوباء"، إلى أن الخلاف بين الوزيرين نشب بعد صدور أول قرار بحظر التجوال في تركيا خلال جائحة كورونا، ناقلا عن المسؤول التركي قوله إن وزير الداخلية يمتلك وثائق خطيرة جدا ضد قوجا بشأن إخفاء وزارة الصحة للإحصاءات الحقيقية.





وكشف المسؤول التركي وفق "زمان"، أن صويلو وشقيقه يوظفان استثمارات في قطاع الصحة ونشب صراع كبير بين الطرفين، لافتا إلى أن وزير الداخلية كان ينوي إبلاغ الإدارة والمجتمع التركي بالإحصائيات التي أخفاها وزير الصحة.



