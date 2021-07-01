الإعلان عن حكم مباراة أوكرانيا وإنجلترا في ربع نهائي اليورو

سيدير الحكم الألماني فيليكس بريش، مباراة ربع نهائي كأس الأمم الأروبية بين أوكرانيا وإنجلترا، والتي ستقام يوم 3 يوليو/تموز الجاري، على ملعب الأوليمبيكو في روما.





وسيكون الألماني أيضا ماركو فريتز هو المسؤول عن حكم الفيديو المساعد (فار)، بمساعده مواطنيه كريستيان دينجرت وكريستيان جيتلمان وباستيان دنكرت، بالإضافة إلى مارك بورش وستيفان لوب كحكمي رايات مع الإسباني كارلوس ديل سيرو جراندي، الذي سيكون الحكم الرابع.





كما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اختيار الحكم الهولندي بيورن كويبرس، لإدارة مواجهة التشيك والدنمارك التي ستقام أيضا يوم السبت، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة الأوروبية، في مدينة باكو.





ويكتمل طاقم التحكيم لهذه المباراة بكل من الهولندي أيضا بول فان بويكيل (فار) بمساعدة مواطنه كيفن بلوم والإيطاليين فيليبو ميلي وماسيميليانو إيراتي، في حين سيكون الروسي سيرجي كاراسيف هو الحكم الرابع، مع ساندر فان رويكيل وإروين زينسترا، كحكمي رايات.



