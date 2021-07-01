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محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع النيل

الخميس 01/يوليو/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أعمال تطوير شارع النيل فى المنطقة من شارع الفالوجا وحتى ميدان الكيت كات للوقوف على الوضع الحالي للأعمال ونسب التنفيذ للإسراع من وتيرتها في ضوء أعمال التطوير التي تنفذها محافظة الجيزة لشارع النيل لإضفاء اللمسات الجمالية به وإظهاره بالشكل اللائق.

وشدد المحافظ على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير مؤكدا على أن المحافظة قامت بتذليل كافة العقبات فى سبيل الانتهاء من الأعمال فى اسرع وقت حرصا على عدم تأثر الحركة المرورية أو حركة الماره بمناطق التطوير .
و وجه المحافظ بمراجعة اليوتيرنات وكابلات الكهرباء وأعمال التشجير وتركيب البوابات للمنشأت المطله علي الشارع بالشكل الجمالي المتفق عليه لتحقيق التنسيق العام للطريق.

وتفقد محافظ الجيزة مسار الطريق الجاري إنشاءه بدءا من محور المنصورية وصولا لطريق المريوطية حيث حرص المحافظ علي متابعه نسب تنفيذ أعمال الإزالات للمنشأت المتعارضه مع مسار الطريق والكوبري الطائر موجها بسرعة الانتهاء منها ومراعاة الإلتزام بخط التنظيم المحدد ومراعاة وضوح الرؤية البصرية للمنطقة المطله على أهرامات الجيزة .

كما تفقد المحافظ اعمال طلاء المنازل باللون الموحد المتواجده علي جانبي الطريق تركيب البلدورات وقواعد أعمدة الإنارة موجها بمراعاة المسافات الفنية لضمان تحقيق إضاءة جيدة بالشارع.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء ياسر سامى واللواء أحمد عبد الفتاح رؤساء أحياء العجوزة والدقي وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.

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