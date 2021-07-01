مقتل 10 بمجزرة في الكونغو

قتل 10 أشخاص شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية إثر هجوم لـ"القوات الديمقراطية المتحالفة"، المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي، حسبما أعلن الجيش الكونغولي.





وقال أنطوني موالوشايي الناطق باسم الجيش الكونغولي: "شن الأعداء في القوات الديمقراطية المتحالفة هجوما هذه الليلة وخسرنا عشرات المدنيين".





وشاهد مراسل وكالة "فرانس برس" جثث عشرة قتلى على الأقل في مشرحة المستشفى العام في مدينة بيني بإقليم شمال كيفو.



