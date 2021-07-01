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مفاجأت بالجملة في تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

الخميس 01/يوليو/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة الأهلي في الدوري الممتاز والتي تنطلق في التاسعة مساء على استاد النادي الأهلي بالسلام.

ومن المنتظر أن يكون التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي 

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء:

شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس

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