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مفاجأت بالجملة في تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي
الخميس 01/يوليو/2021 - 07:45 م
محمد زويد
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أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة الأهلي في الدوري الممتاز والتي تنطلق في التاسعة مساء على استاد النادي الأهلي بالسلام.
ومن المنتظر أن يكون التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي
خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي
خط الهجوم: إبراهيم عادل
ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء:
شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس
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