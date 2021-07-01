عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام بيراميدز

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريق لمواجهة نظيره بيراميدز بعد قليل، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السلام في ختام مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.





وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول





خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية





خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.





وتواجد على دكة البدلاء كلا من :-

علي لطفي - محمود وحيد - ياسر إبراهيم - محمود عبد المنعم "كهربا" - مروان محسن - حسين الشحات - صلاح محسن - سعد سمير - جونيور أجاي.

فيما تم استبعاد مصطفى شوبير من قائمة المباراة.







