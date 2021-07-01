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واشنطن تدرج تركيا في قائمة الدول المتورطة في تجنيد الأطفال

الخميس 01/يوليو/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
الفجر
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أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، تركيا في القائمة الأمريكية للدول المتورطة في تجنيد الأطفال، وذلك في ظل علاقات السلطات التركية مع فصيل "السلطان مراد" المسلح الناشط في سوريا.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، تقريرا معنونا باسم "الاتجار بالبشر عام 2021" أفادت فيه بإدراج تركيا في قائمة الدول المتورطة في استخدام الجنود الأطفال، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وقالت الوزارة في التقرير إن "تركيا تقدم دعما ملموسا" لـ"فرقة السلطات مراد" في سوريا، وهي فصيل للمعارضة المسلحة تؤيده أنقرة منذ زمن طويل وتقول الخارجية الأمريكية إنه جند واستخدم أطفالا كمقاتلين.

وهذه المرة هي الأولى التي تدرج فيها الولايات المتحدة دولة حليفة في إطار الناتو على هذه القائمة.


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